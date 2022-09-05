"خطوات عملية لتوحيد مؤسسة الجيش في ليبيا"

طالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بالامتناع عن أي عمل قد يؤجج الوضع في ليبيا، مشددا على ضرورة حماية التقدم المسجل في المسار الأمني هناك، منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، في أكتوبر 2020.

ودعا أنطونيو غوتيريش، في تقرير قدمه لمجلس الأمن الدولي، إلى "اتخاذ المزيد من الخطوات العملية لتوحيد مؤسسة الجيش في ليبيا، والتحضير لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج".

وفي السياق، حث الجهات السياسية الفاعلة والمؤسسات السياسية في ليبيا، على ممارسة "قيادة مسؤولة"، وذلك من أجل عدم السماح بتفاقم الوضع هناك، مشددا على ضرورة وضع الإطار الدستوري في صيغته النهائية، وتمهيد الطريق لإجراء الانتخابات دون مزيد من التأخير.

وللعلم، فإنه كان من المقرر إجراء الانتخابات الليبية في الرابع والعشرين من شهر ديسمبر من العام الماضي، إلا أنه تم إعلان تأجيلها إلى موعد لاحق.

وعاشت العاصمة الليبية طرابلس، قبل أيام، اشتباكات عنيفة، أسفرت عن سقوط 32 قتيلا وأكثر من 150 جريحا.

وكانت بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا، قد حثت، مؤخرا، جميع الأطراف التي شاركت في الاشتباكات الأخيرة في العاصمة طرابلس على الامتناع عن أي تصعيد عسكري إضافي وحماية حقوق الإنسان للمدنيين، بما في ذلك حياتهم وممتلكاتهم وكذلك الامتثال للقانون الإنساني الدولي.