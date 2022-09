Le Ministre a, dans ce contexte, souligné le niveau des relations politiques et économiques entre les deux pays, rappelant la volonté des hautes autorités publiques de renforcer les relations de coopération bilatérale dans les différents types de transport, notamment dans le secteur du transport maritime par le développement du domaine de la maintenance et de la construction navale, ainsi que la lutte contre la pollution marine et le développement de projets ferroviaires, grâce à l’échange d’expériences et d’expertise.