كشف المفتش المركزي بوزارة التربية الوطنية بوعلام بن لعور عن عدد المناصب عن طريق التعاقد المخصصة في إطار تعليم اللغة الانجليزية في الطور الابتدائي بأنه يفوق 5 ألاف منصب على المستوى الوطني خلال السنة الدراسية 2022 / 2023، موضحا أنه تم على المنصة الرقمية المخصصة لجمع بيانات المتقدمين بطلبات التعاقد إحصاء أكثر من 60 ألف طلب.

وأضاف بن لعور في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، اليوم الخميس، أنه تم تشكيل النواة الوطنية من مفتشين في مادة اللغة الإنجليزية في الطورين المتوسط والثانوي ومختصين في علوم التربية وعلم النفس البيداغوجي حيث ستشرع هذه النواة بدءمن الـ 8 إلى الـ 19 سبتمبر في تكوين هؤلاء المعلمين الجدد. وأبرز بن لعور في هذا الصدد، معايير اختيار الأساتذة المترشحين لشغل هذا المنصب أهمها الحصول على شهادة ليسانس في اللغة الإنجليزية أو الترجمة من وإلى اللغة الإنجليزية، مشيرا إلى أن الوزارة شرعت في استقبال خريجي الجامعات المترشحين لهذه المناصب منذ نهاية شهر جويلية إلى غاية الـ 30 أوت.

وبخصوص كتاب تعليم الإنجليزية أكد المفتش المركزي بوزارة التربية أنه في المرحلة الأخيرة من الطبع وسيتم توزيعه قريبا.