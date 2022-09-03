انتخب الجزائري بن سي السعيد نبيل الرئيس المدير العام لمؤسسة البريد السريع، عضوا في مجلس تسيير تعاونية البريد السريع للاتحاد البريدي العالمي، حسبما أفاد به اليوم الخميس بيان لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. وأوضح ذات المصدر إن مجلس تسيير تعاونية البريد السريع للاتحاد البريدي العالمي يعنى بتحديد سياسات واستراتيجيات التعاونية وكذا مخطط عملها، علاوة على ضبط المعايير العملية والتجارية والتقنية وكذا المبادرة بمختلف التوصيات المتعلقة بسير خدمة البريد السريع.

وتتكون التشكيلة الجديدة للمجلس، التي تمتد عهدة أعضائها إلى غاية انعقاد الجمعية العامة المبرمجة خلال سنة 2023، من ممثلي كل من الجزائر وروسيا والولايات المتحدة الامريكية وفرنسا وسنغافورة والسنغال وهولندا واليابان وجزر كايمان.

تجدر الإشارة إلى أن تعاونية البريد السريع تأسست من قبل مجلس الاستغلال البريدي التابع للاتحاد البريدي العالمي، لتطوير وإدارة خدمات البريد السريع، وتعنى بتسهيل التعاون بين متعاملي البريد المنضوين تحت لواء الاتحاد بغية تمكينهم من تزويد الزبائن بخدمات عالية الجودة على نطاق عالمي. وتتألف التعاونية، التي تضم (175) متعاملا منخرطا من مختلف الدول، من ثلاثة هياكل هي الجمعية العامة، التي تتشكل من جميع الأعضاء، ومجلس تسيير التعاونية، المكون من 09 أعضاء وأمانة التعاونية.