كشفت وكيل الجمهورية المساعد الأول لدى محكمة بوفاريك بالبليدة تباروت سارة، اليوم الخميس، عن تفاصيل جديدة في قضية مقتل الشاب يوسف سليماني.

وقال المساعد الأول في تصريحات إعلامية، أن وقائع القضية تعود إلى يوم الأربعاء 24 أوت 2022، عندما تقدّم المتّهمان ش.أ و ش.ي إلى المحلّ التجاري للضحية في مدينة الصومعة بولاية البليدة، وقاما باستفزازه وابتزازه، قبل أن يقوم بطردهما.

وأضافت، أنه وبعد أن قام بطردهما قام المتّهم بتجميع أفراد العصابة والعودة للمكان حوالي الساعة العاشرة ليلا حاملين مختلف أنواع الأسلحة البيضاء، وقاموا بتحطيم المحل والتسبب في شجار عنيف بنيّة الاعتداء على الأشخاص والممتلكات، حيث أصيب على إثره الضحية س.ي بطعنة سكن على مستوى البطن وأصيب شقيقه على مستوى الجبهة.

وعلى إثر تدخل قوات الأمن لاذ الفاعلون بالفرار، ونقل الضحية إلى مستشفى فرانتز فانون بالبليدة لتلقّي العلاج، لكنه فارق الحياة متأثرا بإصابته البليغة بتاريخ 26 أوت.

وأكدت وكيل الجمهورية المساعد الأول أن التحريات مكنت من توقيف 7 أشخاص بمن فيهم المتهم الرئيسي فيما بقي شخص واحد في حالة فرار، حيث تم وضع المتهمين رهن الحبس المؤقت، وصدر أمر بالقبض على الشخص المتواجد في حالة فرار.

وتم تقديم المتهمين أمام نيابة الجمهورية يوم 30 أوت، أين تم متابعتهم قضائيا بجنايتي القتل العمدي عن سبق إصرار والترصد وجناية المشاركة في مشاجرة بين عصابات الأحياء وقعت أثناءها أعمال عنف أدت لوفاة شخص من خارج العصابة.

وأشارت في حديثها إلى أن عقوبة الأفعال المذكورة، تصل بموجب قانون العقوبات إلى غاية الحكم بالإعدام