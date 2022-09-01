عقد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم الخميس، بالجزائر العاصمة، لقاء تشاوريا مع النقابات المعتمدة في القطاع بخصوص كيفية تنظيم الدراسة لموسم 2022-2023 الذي سينطلق يوم 21 سبتمبر الجاري.

وأكد بلعابد، في تصريح للصحافة، أن هذا اللقاء يهدف إلى "استشارة النقابات المعتمدة في القطاع والاستئناس برأيها" حول كيفية تنظيم الدراسة خلال الموسم الدراسي المقبل.

وبعدما أشار إلى اعتماد الوزارة منذ ثلاث سنوات تنظيما "استثنائيا للتمدرس" بسبب الوضع الصحي الذي أفرزته جائحة كورونا (كوفيد 19)، سجل المسؤول الأول على القطاع "تحسنا كبيرا في الوضع الصحي بالجزائر وبمختلف دول العالم".

وبالمناسبة، أكد على توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، "بوجوب الإصغاء المتأني للشركاء الاجتماعيين"، مذكرا في ذات السياق باللقاء الذي عقده الإثنين الماضي مع جمعيات أولياء التلاميذ.

وفي الأخير، أعلن أنه سيتم بعد ظهر اليوم، عقد "اجتماع تحت سلطة الوزير الأول، يحضره وزيرا التربية والصحة يتم بموجبه الإصغاء إلى كل المداولات والآراء وكذا آراء اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا وسيتقرر نمط تنظيم الدراسة والإعلان عنه لفسح المجال لمديريات التربية للشروع في كل العمليات التربوية وتسليم جداول استعمال الزمن للأساتذة".