مولودية وهران يضبط تعداده النهائي

ضبط نادي مولودية وهران نهائيا تشكيلته المكونة من 27 لاعباً بعد الجدل الذي أحاط بهذا الملف بسبب الانتدابات الكثيرة التي قامت بها إدارة النادي خلال فترة الميركاتو الصيفي.

وحسب وكالة الأنباء الجزائرية فإن القرار المتخذ جاء بعد إصرار المدرب الجديد عمر بلعطوي، الذي شرع في عمله أمس، على غربلة تعداده الذي كان يضم 35 لاعباً في وقت تسمح اللوائح المعمول بها لأندية النخبة بالحصول على 27 إجازة فقط.

وأجبر هذا الأمر إدارة "الحمراوة'' البحث عن صيغة لفك الارتباط مع بعض اللاعبين الجدد الذين قررت الاستغناء عنهم مما مكنها من تقليص تشكيلتها إلى 27 عنصرًا.

وسمح ''تطهير'' تشكيلة ''الباهية'' بتقديم طلبات الحصول على إجازات اللاعبين الجدد الذين تم الإبقاء عليهم.

وسيتواجه المولودية المنهزمة في أولى جولات الموسم أمام أمل الأربعاء، ضيفها نجم مـﭭرة بتعداد مكتمل بعدما تلقوا ضمانات باستلام إجازات الجدد في الساعات المقبلة وفق تصريح المدير العام للنادي رفيق شراك الذي أعلن تدعيم العارضة الفنية باللاعب الدولي الأسبق حدو مولاي الذي سيعمل مع عمر بلعطوي.