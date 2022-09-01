أشرف وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، اليوم الخميس بمجلس قضاء الجزائر على تنصيب كمال غزالي رئيسا وعثمان موسى نائبا عاما لدى ذات المجلس.

ويأتي التنصيب تبعا للحركة الجزئية التي أجراها، الإثنين الماضي، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في سلك رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين لدى المجالس القضائية. وتدرج رئيس مجلس قضاء الجزائر، كمال غزالي الذي يخلف مختار بوشريط، منذ تخرجه من المعهد الوطني للقضاء سنة 1998 في مختلف الوظائف القضائية، اذ عمل قاضيا للتحقيق بعدة جهات قضائية كما عمل بالنيابة العامة كنائب عام مساعد بمجلس قضاء البليدة ثم نائبا عاما لدى مجلس قضاء عنابة والمدية.

أما النائب العام لذات المجلس عثمان موسى الذي يخلف سيد أحمد مراد، فهو من خريجي المدرسة الوطنية للإدارة سنة 1986 والتحق بسلك القضاء وجمع مساره المهني بين الحكم والتحقيق والنيابة، اذ عمل قاضيا للتحقيق بعدة محاكم على غرار شرشال، حجوط وسيدي امحمد، كما شغل منصب وكيل الجمهورية في محاكم بشار وتيزي وزو.

وعلى مستوى النيابة العامة، عمل نائب مساعد في كل من مجالس قضاء بشار، تيارت، تيزي وزو و منذ سنة 2020 نائب عام وعمل بهذه الصفة في كل من مجالس قضاء سكيكدة، المدية وقسنطينة.