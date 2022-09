Du nouveau dans le dossier de l'enseignement de l'anglais au primaire

Il a ajouté dans une déclaration à la chaine 1 de la radio nationale qu’un groupe comprenant des d’inspecteurs de la langue anglaise aux niveaux moyen et secondaire, de spécialistes en sciences de l’éducation et en psychologie pédagogique, avait été formé, et qu’il sera chargé du 8 au 19 septembre de former les nouveaux enseignants.