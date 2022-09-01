بحث وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الخميس، مع سفير الجمهورية العربية السورية لدى الجزائر، نمير الغانم، إمكانيات الشراكة والاستثمار في مجال الطاقة، حسب بيان لوزارة الطاقة والمناجم.

وركزت المحادثات، حسب البيان "على بحث إمكانيات الشراكة والاستثمار في مجال الطاقة، لا سيما في مجال المحروقات وتسويق غاز البترول المسال، وكذلك في مجال إنتاج الكهرباء والنقل والتحويل الكهربائي والصيانة والتكوين وتصنيع المعدات والطاقات المتجددة".

كما أشار الطرفان إلى "فرص التعاون الكبيرة القائمة في قطاع المناجم، لا سيما في مجال استغلال الفوسفات وتحويله".

وذكّر وزير الطاقة والمناجم باستعداد "الجزائر لتطوير وتعميق التعاون الثنائي وتحديد المشاريع الملموسة.

ولهذه الغاية، تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل فنية من الوزارتين المسؤولتين عن الطاقة والمناجم، تكون مسؤولة عن وضع خارطة طريق لضمان تحقيق إنجازاتهما".

وأشاد الطرفان، بهذه المناسبة، حسب البيان "بالعلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين".