أعلنت وزارة الدفاع الروسية انطلاق فعاليات التدريب الاستراتيجي "الشرق ـ 2022".

وأوضحت أن أكثر من 50 قطعة بحرية ومنها الجزائر كانت قد وصلت إلى مسرح مناورات "الشرق ـ 2022" في بحري اليابان وأوخوتسك.

وذكرت أن فعاليات التدريب البحرية تتضمن إجراء الرماية بالقذائف المدفعية والصواريخ على أهداف بحرية وجوية، وصد الهجوم الجوي، والبحث عن غواصات العدو وتدميرها، ومكافحة سفن السطح، والتصدي لنزول قوات العدو في الجزر.

والتدريب الاستراتيجي "الشرق ـ 2022" تدريب دولي، إذ تشارك فيه قوات وصلت من دول أجنبية بينها الجزائر وسوريا والصين والهند.

وإجمالاً يشارك فيه 50 ألف عسكري وأكثر من 5 آلاف قطعة سلاح وعتاد عسكري بما فيها 140 طائرة و60 سفينة حربية وسفينة مساند