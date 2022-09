Elle a indiqué dans des déclarations aux médias que les faits de l’affaire remontent au mercredi 24 août 2022, lorsque les auteurs présumés C. A et C.Y se sont présentés au magasin de la victime dans la ville de Soumaa dans la wilaya de Blida, ou ils l’ont provoqué et fait chanter, avant qu’il ne les chasse.

Les accusés ont alors rassemblé un groupe et ils sont revenus sur les lieux vers 22 heures, armés de divers types d’armes blanches, ont vandalisé le magasin et ont provoqué une violente bagarre dans l’intention de porter atteinte à des personnes et des biens., à l’issue de laquelle la victime S.Y a reçu un coup de couteau au niveau de l’abdomen et son frère a été blessé au niveau de la tempe.