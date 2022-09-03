اتهم رئيس الجمهورية العربية الصحراوية إبراهيم غالي، القوات المغربية باستخدام أسلحة اسرائيلية في المواجهة القائمة مع قوات البوليزاريو، وعبر عن تطلع صحرواي للعضوية في الجامعة العربية في وقت لاحق.

وقال غالي في مقابلة نشرتها وكالة يونيوز للأخبار اللبنانية، على هامش مشاركته في قمة تونس تيكاد 8 ، "نحن في وضعية حرب على مدار الساعة مع المغرب، سواء في حزام الذل والعار المغربي أو في مناطق أخرى، منذ أن علقت الرباط وقف إطلاق النار، المملكة المغربية استخدمت الأسلحة الاسرائيلية ضد الجيش الصحراوي، كما وتحاول الاستقواء بالكيان الإسرائيلي ضد شعب يناضل من أجل انتزاع حقه في الحرية والاستقلال"، مشيرا الى أن "العلاقات المغربية الإسرائيلية ليست جديدة بل ممتدة منذ عشرات السنين، والآن أُعطيَ لها الطابع العلني والرسمي، لكنها لم تنقطع قط".

وأوضح غالي "العالم يعترف بالشعب الصحراوي بجبهة البوليساريو وبحق الشعب الصحراوي بالحرية والاستقلال، وهذا صمود منقطع النظير، خمسون سنة من الصمود والمقاومة والمعاناة، لم ولن تؤثر في إرادة الشعب الصحراوي المقاوم الصامد حتى استكمال سيادته لكل شبر من التراب الوطني وهذه حتمية تاريخية، وقضية وقت فقط" ، لافتا إلى أن القضية الصحراوية مدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ 1963 حتى اليوم كقضية تصفية استعمار، واتهم المملكة المغربية بعرقلة "المجهود الأممي عُرقل، واتباعها سياسة الهروب إلى الأمام".

وقال الرئيس الصحراوي أن " جبهة البوليساريو تمتلك علاقات مع أكثر من 84 دولة حول العالم، ولها تمثيلات في مختلف دول الاتحاد الأوروبي، حيث وجود سفارات في دول إفريقية وآسيوية وأمريكية"، مشيرا إلى أنه على المستوى الأممي، فإن الأمم المتحدة لا تعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، وتعترف بجبهة البوليساريو كطرف مفاوض للمغرب.

معبرا عن الرغبة في أن "نعيش في المغرب العربي الكبير في أمن وسلام وتعاون واحترام متبادل، ولنساهم كلنا في تنمية منطقتنا".

وتسبب استقبال الرئيس التونسي، قيس سعيد للرئيس إبراهيم غالي خلال مشاركته في قمة طوكيو للتنمية في إفريقيا السبت الماضي، في أزمة جديدة بين تونس والمغرب، وسارعت الرباط إلى سحب سفيرها في تونس، حسن طارق، للتشاور، وأعلنت مقاطعتها للقمة الإفريقية اليابانية، وردت تونس بخطوة مماثلة على المغرب، وأعلنت استدعاء سفيرها من الرباط للتشاور.

واعتبر غالي أن مشاركته في قمة ندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا (تيكاد) التي عقدت في تونس قبل أيام، ليست أول مشاركة للجمهورية الصحراوية في قمم أو ندوات، مشيرا إلى أن الجمهورية العربية الصحراوية عضوة شراكات عدة خصوصًا الشراكة اليابانية الإفريقية والشراكة الأوروبية الإفريقية، وقال " الجمهورية الصحراوية عضو مؤسس في الاتحاد الإفريقي ويحضر أي فعالية يتواجد فيها الاتحاد".

وردا على سؤال حول العضوية في الجامعة العربية، قال غالي إن "الدولة الصحراوية ليست عضواً بالجامعة العربية" في الوقت الحالي، لأن " الشعب الصحراوي وجبهة البوليساريو لا يرغبون في إثقال كاهل الجامعة العربية حتى تحل القضية الفلسطينية"، معبرا عن أمله في أن "تفتح هذه المنظمة أبوابها لعضوية الجمهورية صحراوية مثل ما فعل الاتحاد الإفريقي، ونحن بطبيعتنا عضويتنا في الجامعة العربية ستكون تلقائية".