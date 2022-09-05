أجهزة "خنق" السرعة أصبحت أولوية في وسائل النقل العامة

أعادت مجزرة "مقرار" بالنعامة، أمس، الحديث عن حوادث المرور الخاصة بالحافلات وأعدادها المتزايدة في الفترة الأخيرة، ما يستدعي اتخاذ إجراءات عملية بإشراك جميع الفاعلين للحد والتقليل منها.

أحصت بلادنا في الأسابيع الأخيرة عدة حوادث مرور مميتة، خاصة بالنسبة للحافلات والشاحنات بولايات الشمال وحتى بالجنوب، خلفت عشرات القتلى ومئات الجرحى وخسائر مادية معتبرة في الطرقات والمركبات. وأشار رئيس المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين، حسين بورابة، في تصريح لـ"الخبر"، إلى أن حوادث المرور الخاصة بالحافلات شهدت ارتفاعا ملحوظا، ما يستدعي تبني حلول استعجالية للحد منها قدمها للوزير الأول في رمضان الماضي ووافق الناقلون عليها.

واقترح المتحدث تقسيم خطوط النقل الطويلة باعتبار أن النعاس والتعب يؤثران على السائق، حسب دراسات الخبراء، خصوصا بين الساعة الواحدة والرابعة زوالا والواحدة والخامسة صباحا، كون المسافة كبيرة وتتجاوز الألف كيلومتر كخط الجزائر بشار أو سطيف تندوف، وإنشاء محطات للتوقف، كون الخط بين الجزائر ووهران على مسافة 400 كيلومتر مثلا لا يشهد حوادث مثل الخطوط الطويلة. وأشار المتحدث إلى أن 75 بالمائة من المركبات هي حافلات آسيوية مغشوشة ممنوعة في الدول الأوروبية وقطع الغيار غير الأصلية ساهمت في هذه الحوادث في ظل نقص الرفاهية والأمان في هذه المركبات. كما اقترح بورابة تركيب أجهزة الميقات و"تخنيق" علبة السرعة لتفادي تجاوز السرعة القانونية المحددة بـ90 كيلومترا في الساعة كأقصى تقدير مثل الحافلات العمومية، كون بعض سائقيها يجازفون ببلوغ سرعة 180 كيلومتر في الساعة، ما يستدعي، حسبه، "خنق" وحد السرعة عند مقياس 90 كيلومترا في الساعة، ويتولى مهندس المراقبة التقنية متابعة ذلك عند الفحص الدوري كل 6 أشهر.

من جهته عبر رئيس الاتحاد الوطني للناقلين، محمد بلال، في تصريح لـ"الخبر"، عن تأثره الشديد بالحوادث المميتة في الأيام الأخيرة، ما جعل الاتحاد يبادر بحملات تحسيسية لمحاربة هذه الظاهرة وتوعية السائقين والقابضين بالسعي لاحترام قانون المرور للحفاظ على الأرواح والاقتصاد وحتى المعنويات لدى الركاب والمتعاملين. وأرجع المتحدث تزايد حوادث المرور إلى عدة عوامل أبرزها حالة الطريق وانتشار الحفر بها، بما في ذلك الطريق السيار شرق غرب، مضيفا أن قطع الغيار الحالية باتت خطرا على المركبات والحافلات في غياب مستوردين من القطاع الخاص لجلب شاحنات وحافلات مؤهلة للسير، خصوصا أن بلادنا قارة ومسافاتها بعيدة، لأنه من غير المعقول أن تسير، حسب بلال، حافلة مرقمة بسنة 2007 أو 2008 من الجزائر نحو تمنراست حوالي ألفي كيلومتر في رحلة يومية. كما أضاف رئيس الاتحاد أن مجهودا بذل مع وزارة النقل لتكوين السائقين وإعداد أرضية بعد اجتماعات مراطونية لفرض أسعار معقولة، غير أن هذه الأرضية غابت برحيل الوزير السابق وعدم فتح الوزير الجديد الملف مع النقابة، مشيرا إلى أن الحافلة التي تنطلق من محطة الخروبة بالجزائر العاصمة مكتوب على ورقة طريقها سائقين اثنين.

وطالب المتحدث بفرض الميقات الذي يعد ضرورة لمراقبة السرعة، وهو مطلب النقابة منذ سنوات دون استجابة رغم الاتصال بالوزارة ولجنة النقل بالبرلمان وحتى الوزير الأول، داعيا إلى توفير حافلات على المقاس بشروط في غياب ترخيص استيراد حافلات تتوفر على الأمن والرفاهية بدفتر شروط واضح، لأن قطع الغيار الحالية رديئة والحافلات قديمة والمتعامل له ارتباطات يومية لضمان النقل.