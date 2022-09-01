حذرت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية من أطراف تحاول تعفين الوضع بين الإدارة والعمال من خلال نشر أخبار كاذبة.

وجاء في بيان إدارة المؤسسة الموجه إلى العمال، اليوم الخميس "في الظرف الذي التزمت فيه المؤسسة ببرنامج واسع النطاق بمبادرة من السلطات العمومية والذي يهدف إلى إنعاشها، وإعادة بعث أنشطتها وزيادة إنتاجية خدماتها، وفي الوقت الذي تعمل فيه من أجل حشد مواردها لتجاوز الصعوبات الآنية ومواجهة مختلف العقبات، بما فيها الأولوية والمتعلقة بدفع أجور العمال، هنالك مجموعات من الأشخاص تستقوي بتعفين المناخ الاجتماعي داخل الشركة من خلال النشر على مواقع التواصل الاجتماعي لسلسلة من الشائعات مختلفة الأشكال ومعلومات لا أساس لها من الصحة، والتي تميل إلى تضليل الرأي العام، زرع اللبس وإضعاف الشركة وخلق بيئة معادية تعيق عملها السلس".

وشجبت المديرية العامة هذه الممارسات، مشيدة بـ"وعي العمال بالمشاكل التي تواجهها الشركة، فضلا عن ضرورة الإسهام بنشاط في تسويتها وتوجه نداء إلى السككيين الأوفياء المخلصين لشركتهم من أجل البقاء متضامنين والتحلي بالمزيد من اليقظة في مواجهة هذه الحملة المعادية التي تقودها مجموعات صغيرة لا هم لها سوى فوائدها الخاصة وتتصرف من أجل إرضاء مصالح خفية".

وشددت الإدارة في ذات البيان أن الشركة تبذل جهودًا كبيرة وتظهر استعدادها الكامل للتكفل بالنقاط السوداء القليلة في الشبكة والتي تسببت في الحوادث التي وقعت مؤخرًا مثل الخط المنجمي، و لذي يعتبر أولوية بالنسبة للشركة، وظاهرة الترمل التي تبذل الشركة جهودا مستمرة من أجل تخفيف آثارها على الاستغلال.

كما أكدت المديرية العامة حرصها على معالجة كافة الانشغالات الاجتماعية والمهنية للعمال في إطار الحوار والتشاور وفي إطار القانون والمسؤولية التي تضع مصلحة المؤسسة وديمومتها فوق كل اعتبار.