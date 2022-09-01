أعلنت مديرية الأشغال العمومية لولاية البويرة تحويل حركة الوزن الثقيل تحسبا لانطلاق أشغال الصيانة على مستوى الطريق السيار شرق غرب بمنحدر الجباحية اتجاه الجزائر.

وحسب بيان ذات المديرية فإنه ابتداء من يوم الأحد 04 سبتمبر 2022 صباحا سيتم تحويل حركة مرور الوزن الثقيل على مستوى منطقة واد الرخام اتجاه الجزائر مؤقتا الى غاية انتهاء الأشغال.

وأضاف المصدر أن عملية التحويل ستتم على مسافة 22 كلم عبر الطريق الولائي رقم 05 (منحدر واد رخام) إلى الطريق الوطني رقم 05 (منطقة زبوجة) ثم العودة إلى الطريق السيار شرق غرب عبر منفذ منطقة الكاليتوس قبل مدينة قادرية.

وحث البيان مستعملي الطريق السيار شرق غرب والطريق الوطني رقم 05 بضرورة توخي الحيطة والحذر مع احترام إشارات المرور لضمان تنقل المركبات في أحسن الظروف إلى غاية انتهاء الأشغال.