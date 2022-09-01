حل وزير الخارجية، رمطان لعمامرة، اليوم الخميس، بالعاصمة المالية باماكو في إطار زيارة عمل إلى البلد الجار.

وكان في استقبال لعمامرة بمطار باماكو الدولي وزير الخارجية والتعاون الدولي المالي، عبدالله ديوب، وفق ما نشرت الوزارة المالية على صفحتها في "الفايسبوك".

وحسب ذات المصدر فإن الزيارة ستدوم ثلاثة أيام وسيشرف خلالها الوزير على أشغال الدورة الثامنة عشرة للجنة الاستراتيجية الثنائية بين مالي والجزائر، إضافة إلى الدورة السادسة رفيعة المستوى للجنة متابعة اتفاق السلام والمصالحة في مالي تطبيقا لاتفاق الجزائر.