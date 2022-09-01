توفي رئيس شركة "لوك أويل" الروسية للنفط، رافيل ماغانوف، بعد سقوطه من نافذة أحد المستشفيات في موسكو، بحسب تقارير.

وأكدت الشركة وفاته، لكنها اكتفت بالقول إن ماغانوف (67 عاماً) "وافته المنية إثر إصابته بمرض خطير".

وقالت وسائل إعلام روسية إنه كان يُعالج في مستشفى موسكو المركزي وتوفي متأثراً بجراحه.

وقالت سلطات التحقيق إنها تعمل في مكان الحادث لمعرفة كيفية وفاته. ونقلت وكالة تاس للأنباء عن مصادر قولها إنه سقط من نافذة في الطابق السادس في وقت مبكر من صباح الخميس، مضيفة في وقت لاحق أنه انتحر.

وبعد وقت قصير من بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا شهر فيفري الماضي، دعا مجلس إدارة شركة "لوك أويل" إلى إنهاء النزاع في أقرب وقت ممكن، معرباً عن تعاطفه مع ضحايا "هذه المأساة".

ومات العديد من رجال الأعمال البارزين في مجال الطاقة في ظروف غير عادية خلال الأشهر الأخيرة.