أكد رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، اليوم الخميس، أن مستقبل القارة الإفريقية مرتبط بتصفية آخر مستعمرة في القارة عبر تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره بكل حرية وسيادة، طبقا لقرارات الشرعية الدولية، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.

وأوضح قوجيل في كلمة وجهها للمشاركين في الدورة الـ11 لمؤتمر رؤساء البرلمانات الإفريقية الجارية بميدراند (جنوب افريقيا)، تلاها نيابة عنه نائب رئيس المجلس، عبد الناصر حمود، أن إفريقيا "لا يمكنها أن تتوجه نحو مستقبل واعد دون اقتلاع جذور الظاهرة الاستعمارية المقيتة نهائيا عبر تسريع وتيرة تصفية آخر مستعمرة في القارة بتمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره بكل حرية وسيادة وإنهاء أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان ونهب الثروات التي يمارسها المحتل المغربي في الصحراء الغربية".

وذكر قوجيل في كلمته بـ"أهمية التنمية المستدامة المتوازنة في حل المعضلات التي تعاني منها القارة الإفريقية بما فيها التغذية والأمن الغذائي، والتي تساهم بنفس القدر في بناء الاستقرار وتقوية السلم واستتباب الأمن إقليميا ودوليا".

يذكر أن أشغال المؤتمر عرفت حضور رؤساء وممثلي برلمانات أربعين دولة إفريقية وممثلين عن المنظمات الجهوية والإقليمية، ومن المنتظر أن تختتم بعرض البيان الختامي للمؤتمر واعتماده من قبل المشاركين.