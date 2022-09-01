تمكنت، بحر هذا الأسبوع، المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، من الإطاحة بجماعة إجرامية تتكون من ستة أشخاص ينشطون تحت غطاء شركات وهمية مختصة في النصب والاحتيال على وكالات التأمين من خلال التقليد والغش والتزوير في السلع، حسب ما أفاد به اليوم الخميس بيان لمصالح الأمن الوطني.

وأوضح نفس المصدر أن "العملية التي تمت تحت إشراف وكيل الجمهورية المختص إقليميا، أسفرت عن حجز 15 ختما مقلدا، مركبتين (02) سياحيتين، ثلاثة أجهزة إعلام آلي، بالإضافة إلى أجهزة وأدوات تستعمل في التقليد والغش ومبلغ مالي قدر بـ363 مليون سنتيم من عائدات هذا النشاط الإجرامي".

وقد تم تقديم الأطراف أمام الجهات القضائية عن تهم "تكوين جمعية أشرار، تزوير محررات إدارية والتقليد، انتحال هوية الغير، التهرب الضريبي، النصب وتبييض الأموال"، وفقا للمصدر ذاته.