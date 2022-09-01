شبان "الخضر" في نصف نهائي كأس العرب

تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم أقل من 17 سنة إلى نصف نهائي كأس العرب للناشئين المقامة حاليا في الجزائر.

ولم يكن تأهل شبان "الخضر" سهلا وجاء بشق الأنفس بعد لجوء المنتخبين إلى ركلات الترجيح التي حسمها أشبال المدرب أرزقي رمان بنتيجة 3-1.

وانتهت مواجهة ربع النهائي، التي احتضنها ملعب مستغانم، في وقتها الأصلي بالتعادل هدف في كل شبكة، حيث تقدم أصحاب الأرض في الشوط الأول عن طريق محمد عبد المجيب وعدل للتوانسة أكرم الطوبي في الشوط الثاني.

ركلات الترجيح شهدت تألق حارس عرين "الخضر" ماتياس حماش الذي تصدى لركلتي جزاء ما سمح لرفقاء المهاجم مسلم أناتوف بمواصلة المغامرة العربية وانتظار الفائز من مولجهة السعودية والعراق في المربع الذهبي.