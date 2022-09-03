أشرف وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق رفقة والي الجزائر، احمد معبد، اليوم الخميس على تدشين معرض جواري للأدوات المدرسية وذلك على مستوى متنزه الصابلات بالجزائر العاصمة.

ويعرف هذا المعرض الجواري للأدوات المدرسية، الذي بادرت به المديرية المحلية للتجارة تحسبا للدخول المدرسي 2022-2023، مشاركة حوالي 64 عارضا، ما بين حرفيين ومصنعين ومستوردين وتجار جملة لمختلف المنتجات المدرسية، حيث يقترح المعرض للزوار مختلف الأدوات المدرسية من إنتاج محلي وأخرى مستوردة.

وقد أعرب وزير التجارة وترقية الصادرات في تصريح للصحافة عقب زيارة لمختلف اجنحة هذا المعرض المخصص للبيع، عن شكره لوالي الجزائر، نظير "المرافقة والتسهيلات التي خصصت" من اجل تنظيم هذه التظاهرة التجارية.

وأشار في هذا الخصوص، إلى إطلاق معارض جوارية مماثلة عبر 58 ولاية "بحلول يوم الأحد المقبل"، في مبادرة أطلقتها دائرته الوزارية مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وبالتنسيق مع الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين وذلك -كما قال- من أجل "دخول مدرسي مريح وفي أحسن الظروف".

كما طمأن رزيق التلاميذ وأوليائهم بخصوص وفرة الأدوات المدرسية "كميا ونوعيا وبأسعار معقولة"، داعيا الأولياء إلى زيارة هذه المعارض الجوارية للأدوات المدرسية عبر ولايات الوطن من اجل التزود بالمنتجات المدرسية والالبسة بمناسبة الدخول المدرسي.

ويقترح المعرض الجواري للأدوات المدرسية الذي افتتح على مستوى متنزه الصابلات والذي سيتواصل طيلة شهر سبتمبر الجاري، لفائدة المتمدرسين تشكيلة واسعة من الأدوات منها الكراريس والأقلام والألواح والمآزر والمحافظ وحقائب الظهر من إنتاج محلي ومستورد والتي تعتبر أسعارها -حسب العارضين- "جد مدروسة وتتطابق مع معايير النوعية والسعر".