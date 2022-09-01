تم، اليوم الخميس، تداول بيان منسوب إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يفيد بسحب تنظيم كأس أمم إفريقيا للأمم 2025 من غينيا.

ولم تنشر "الكاف" رسميا هذا البيان سواء في موقعها الالكتروني أو على حساباتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي المساء، أصدرت اللجنة المنظمة لـ"كان" 2025 بيانا أعربت فيه عن أسفها لنشر معلومات تفيد بسحب "الكان" من غينيا، مؤكدة أنه حتى الآن لم يتم إبلاغ سلطات البلاد بهذا القرار من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وحسب ذات المصدر فإن تداول هذه الشائعات كان في الوقت التي كانت اللجنة المنظمة تعقد اجتماعا في مقرها بهدف بدء العمل بسرعة على إنشاء البنية التحتية الرياضية في مواقع المنافسة المختلفة.

وطمأنت اللجنة المنظمة شعب غينيا بأن كل الوسائل ستبذل للنجاح في الرهان، مضيفة أن كأس الأمم الإفريقية 2025 تعد أولوية وطنية ويعلق رئيس الدولة العقيد مامادي دومبوي آمالا كبيرة لتحقيق هذا الهدف.

ورغم هذه التطمينات تبقى تحضيرات غينيا متأخرة كثيرا قبل أقل من 4 سنوات عن الحدث القاري، ما زاد من شائعات سحب التنظيم من البلد المتواجد في غرب إفريقيا.