أفاد بيان لأمن ولاية البويرة أنه و في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها، خاصة ما تعلق منها بالإتجار غير الشرعي بالمخدرات و المؤثرات العقلية، تمكنت مصالح الضبطية القضائية التابعة لأمن دائرة عين بسام، ب23 كلم جنوب غرب مقر ولاية البويرة وفي عملية أولى من توقيف شخصين، مشتبه فيهما بترويج المخدرات و المؤثرات العقلية.

العملية الأولى وحسب البيان تمت بناء على رصد عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة عين بسام لمعلومات تتعلق بنشاط مروجي المؤثرات العقلية بوسط المدينة، وبالاستغلال الأمثل لهاته المعطيات تمكنت ذات العناصر من الإطاحة بالمروج البالغ من العمر 44 سنة و هو بصدد قبض مبلغ مالي من أحد زبائنه المروجين للمؤثرات العقلية و البالغ من العمر 45 سنة، أين ضبط بحوزة هذا الأخير 43 كبسولة من من نوع بريباقالين 300 ملغرام (ذات منشأ أجنبي).

في حين تم التنسيق مع النيابة المحلية أين تم إستصدرت الضبطية القضائية إذن بتفتيش مسكن الممون، و تم العثور به على كمية من المؤثرات العقلية قدرت بـ 14 كبسولة من من نوع بريباقالين 300 ملغرام (ذات منشأ أجنبي الهند).

وفي عملية ثانية تمكنت عناصر ذات الفرقة من توقيف شابين يبلغان من العمر 28و 29سنة، عن فعل حيازة المؤثرات العقلية لغرض البيع و المتاجرة بها.

العملية تمت بناءا على معلومات مؤكدة ، مفادها قيام المشتبه فيهما بترويج المؤثرات العقلية بوسط مدينة عين بسام، ليتم فتح تحقيق في القضية والترصد لهما وتوقيفهما بطريقة إحترافية بالقرب من المخرج الشرقي لمدينة عين بسام، كانا على متن مركبة سياحية من نوع فولسفاغن، وبعد تفتيش المركبة من طرف عناصر الشرطة القضائية تم العثور على 20علبة من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين 300 ملغرام (ذات منشأ أجنبي) مخبأة بإحكام داخل المركبة، بمجموع 2985 كبسولة ، كما تم حجز مبلغ مالي يقدر بـ 100,500دج من عائدات بيع وترويج هاته السموم.

بعد إستكمال إجراءات التحقيق تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة، عن قضية حيازة المؤثرات العقلية (ذات صنع أجنبي) لغرض النقل و الترويج.