كشفت شركة الخطوط الجوية الجزائرية عن إطلاق باقة تخفيضات على أسعار التذاكر من وإلى الجزائر والعواصم الإفريقية.

ودعت الجوية الجزائرية إلى الاستفادة من تخفيضات أسعار تذاكركم، ابتداء من اليوم إلى غاية 21 سبتمبر 2022 والصالحة للرحلات المبرمجة قبل شهر مارس 2023..

وفيما يلي قائمة الأسعار نحو مختلف الوجهات:

*نحو أبيدجان: ابتداء من 44500 دينار جزائري

*أبيدجان نحو الجزائر: ابتداء من 259000 فرنك غرب إفريقي

*نحو باماكو: ابتداء من 44900 دينار جزائري

*باماكو نحو الجزائر: ابتداء من 257700 فرنك غرب إفريقي

* نحو داكار: ابتداء من 44000 دينار جزائري

*داكار نحو الجزائر: ابتداء من 257800 فرنك غرب إفريقي

* نحو نيامي: ابتداء من 44400 دينار جزائري

*نيامي نحو الجزائر: ابتداء من 257900 دينار غرب إفريقي

* نحو نواكشوط: ابتداء من 44230 دينار جزائري

*نواكشوط نحو الجزائر: ابتداء من 14960 أوقية موريتانية

* نحو واغادوغو: ابتداء من 44960 دينار جزائري

*واغادوغو نحو الجزائر: ابتداء من 257400 فرنك غرب إفريقي