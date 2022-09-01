تم مساء اليوم الخميس بمنطقة الريغية (الطاحونة) ببلدية بريحان (الطارف) تسليم 101 رأس من الماشية لفائدة 23 مربيا للمواشي من ضحايا الحرائق التي اجتاحت الولاية شهر أغسطس الماضي.

وشملت عملية تعويض ضحايا حرائق الغابات من مربي المواشي اليوم كمرحلة أولى تسليم 101 رأس من الماشية ( 70 رأسا غنم و31 رأسا ماعز) لفائدة 23 مربيا يتوزعون على بلديات القالة و عين العسل و شيحاني.

وأكد والي الولاية حرفوش بن عرعار في تصريح للصحافة لدى إشرافه على عملية التسليم أنه تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للإسراع في عملية تعويض الفلاحين والمربين ضحايا الحرائق الأخيرة وبمبادرة للغرفة الفلاحية لولاية تبسة تم الشروع اليوم الخميس في تعويض المربين المنكوبين الذين فقدوا رؤوس ماشيتهم جراء الحرائق التي عرفتها الولاية مؤخرا.

وأشار نفس المسؤول إلى أن هذا التعويض من شأنه أن يبعث الأمل في نفوس الفلاحين لإعادة بعث نشاطهم من جديد.

وبعد ان أشاد بالهبة التضامنية مع ولاية الطارف منذ الساعات الأولى لاندلاع تلك الحرائق والمساعدات العينية التي تلقتها من مختلف ربوع الوطن، أفاد الوالي أنه تقرر كمرحلة أولى و استنادا لنتائج الإحصاء وتقييم الخسائر الشروع في تعويض المربين في انتظار تعويض الفلاحين الذين خسروا أشجارهم المثمرة وكذا المواطنين الذين احترقت منازلهم و أتت اعلى أثاثهم.

من جهتها، أبرزت شناز زايدي المديرة المحلية للمصالح الفلاحية أن عملية تعويض المربين الذين خسروا قطعانهم التى نفقت في الحرائق الأخيرة ''لا تزال متواصلة لتسليم رؤوس الماشية على المتضررين في مختلف البلديات التي مستها الحرائق''، مشيرة إلى أنه قد تم إحصاء 131 متضررا و نفوق 826 رأسا من الماشية ما بين بقر وغنم و ماعز.