فاز شباب قسنطينة أمام مضيف فريق شبيبة القبائل بنتيجة 1-0 (الشوط الأول:1-0), بملعب اول نوفمبر بتيزي وزو في افتتاح الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وجاء الهدف الوحيد في اللقاء عبر اللاعب كوكبو في الدقيقة ال 12 من عمر الشوط الأول.

وستواصل فعاليات الجولة الثانية يوم الجمعة على أن تختم يوم السبت.

الخميس 1 سبتمبر:

تيزي وزو: شبيبة القبائل - شباب قسنطينة 0-1

الجمعة 2 سبتمبر:

خنشلة : اتحاد خنشلة - اتحاد الجزائر (16:30)

الدار البيضاء: نادي بارادو - شباب بلوزداد (16:45)

وهران : مولودية وهران - نجم مقرة (20:00)

السبت 3 سبتمبر:

شلغوم العيد : هلال شلغوم العيد - جمعية الشبف (16:30)

الملعب لم يحدد بعد : مولودية الجزائر - اتحاد بسكرة (16:45) بدون الجمهور

البيض : مولودية البيض - شبيبة الساورة (17:00)

سطيف : وفاق سطيف - أمل الاربعاء (20:00)

الترتيب ن ل

1--. شباب قسنطينة 6 2

2--. شباب بلوزداد 3 1

--. جمعية الشلف 3 1

--. أمل الاربعاء 3 1

--. نادي بارادو 3 1

--.اتحاد الجزائر 3 1

--. شبيبة الساورة 3 1

8.اتحاد بسكرة 1 1

--. وفاق سطيف 1 1

10. اتحاد خنشلة 0 1

--. هلال شلغوم العيد 0 1

--. مولودية وهران 0 1

-- .نحم مقرة 0 1

--. مولودية البيض 0 1

--. مولودية الجزائر 0 1

--. شبيبة القبائل 0 2.