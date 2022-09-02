تم اليوم الخميس، افتتاح أسواق رحمة خاصة بالمستلزمات المدرسية، عبر العديد من ولايات الوطن.

وفي بيان لوزارة التجارة، أفاد أنه في إطار تنفيذ تعليمات وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق شهدت العديد من ولايات الوطن اليوم افتتاح أسواق رحمة خاصة بالمستلزمات المدرسية، أشرف على تدشينها الولاة بالتنسيق مع مديريات التجارة الجهوية والولائية.

وأضاف البيان، أنه سيتم افتتاح نفس الفضاءات على مستوى الولايات المتبقية في الأيام القليلة المقبلة، ليصل عدد هذه الأسواق عبر ربوع الوطن حوالي 64 سوق.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه التظاهرة تمتد طيلة شهر سبتمبر لتمكين الأولياء والتلاميذ من اقتناء هذه المستلزمات بأسعار تنافسية تحقيقا لدخول مدرسي ناجح.