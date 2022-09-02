أفادت مصادر في تصريح إعلامي، أن رئيس مجلس إدارة شبيبة القبائل، يزيد ياريشان، استدعى المدرب البلجيكي لعقد اجتماع طارئ، اليوم الجمعة، لدراسة أسباب المستوى الهزيل الذي قدمه الفريق حتى الآن.

وتعرضت شبيبة القبائل لهزيمتين في أولى مباراتيها بالدوري، الأولى أمام مستضيفه جمعية الشلف (1-0)، والثانية أمام ضيفه شباب قسنطينة بهدف دون رد، ليحتل المركز الرابع عشر من دون رصيد.

وأكدت ذات المصادر، أن الرجل الأول على رأس مجلس إدارة الشبيبة، يفكر جديا في وضع حد لتجربة المدرب البلجيكي، وسيمنحه آخر فرصة أمام نادي كازا سبورت السنغالي، في ذهاب الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا.