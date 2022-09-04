عرف سعر الخام الجزائري، مزيج صحاري، انهيارا إلى أدنى مستوى له منذ أشهر.

وأفاد الموقع المتخصص " oilprice" أن سعر الخام الجزائري عرف تراجعا كبيرا بـ 4 دولارات خلال يوم واحد، بنسبة 4.1 بالمائة، أي 92 دولارا للبرميل، بعد أن كان 99 دولارا خلال اليومين الأخيرين.

من جهة أخرى، قالت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، أن سعر سلة أوبك المكونة من ثلاثة عشر خاما بلغ 101.04 دولارا للبرميل، مقارنة بـ106.41 دولارا فى اليوم السابق، وذلك وفقا لحسابات أمانة أوبك.

وتتكون سلة خامات أوبك من 13 خاما هى مزيج صحارى الجزائرى، خام جيراسول الأنغولى، دجينو الكونغوى، زافيرو الغيني "الاستوائية"، رابى الغابونى، الخام الإيرانى الثقيل، خام البصرة الخفيف العراقى، خام التصدير الكويتى، خام السدر الليبى، بونى الخفيف النيجيرى، العربى الخفيف السعودى، مربان الإماراتى، وميرى الفنزويلى.