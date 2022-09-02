نقل موقع "روسيا اليوم" عن تقارير لم تتأكد رسميا حتى الآن عن توصل الصين والجزائر إلى اتفاق بشأن شراء الجزائر طائرات صينية هجومية من دون طيار(مسيرة) من طراز "WJ-700".

وتعد هذه المركبة الجوية القتالية المسيرة من أحدث الأسلحة الصينية، وقد عرضت لأول مرة في عام 2018، وهي قادرة على الطيران على ارتفاعات عالية.

والطائرة المسيرة القتالية الصينية "WJ-700" هي بمثابة منظومة استطلاع سريعة ضاربة متكاملة، بإمكانها الإقلاع والهبوط ذاتيا على عجلات.

ويقول المطور والمنتج، شركة علوم وصناعة الفضاء الصينية، أن وزن المسيرة الهجومية "WJ-700" الأقصى عند الإقلاع يبلغ 3500 كلغ، ويمكنها أداء مجموعة واسعة من المهام، فيما تصل مدة رحلتها إلى 20 ساعة.

وهذه المسيرة الصينية القتالية مصممة أيضا لضرب محطات التحكم المتنقلة والرادارات والمركبات المدرعة وأماكن تجمع القوات والأهداف السطحية، علاوة على القيام بمهام الاستطلاع والإنذار المبكر والتشويش.

ويقول خبراء أن الصين زادت في السنوات الأخيرة بسرعة من إنتاج طائراتها المسيرة، وهي تتميز بأنها أرخص بكثير من نظيراتها الغربية، ومرشحة لإقبال متزايد في السوق الدولية.