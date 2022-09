L’Algérie et la Chine pourrait être parvenu à un accord pour l’achat par l’Algérie de drones d’attaque WJ-700, a rapporté le site “Russia Today”.

Ce drone est l’une des armes les plus récentes de la Chine, déployée pour la première fois en 2018, et est capable de voler à haute altitude.

Le drone de combat chinois "WJ-700" est un système de reconnaissance rapide intégré, qui peut décoller et atterrir sur roues.

Le développeur et producteur, China Space Science and Industry Corporation, affirme que le poids maximum de la marche d’attaque "WJ-700" au décollage est de 3500 kg, et peut effectuer un large éventail de tâches, tandis que sa durée de vol peut atteindre jusqu’à 20 heures.