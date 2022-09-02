تعرض الرئيس التونسي قيس سعيد إلى هجوم من طرف مسؤولي نظام المخزن بعد استقباله للرئيس الصحراوي إبراهيم غالي في تونس خلال مؤتمر "تيكاد -8" إفريقيا طوكيو.

جاءت تصريحات الناطق الرسمي باسم المخزن مصطفى بايتاس في ندوة صحفية، وصف خلالها استقبال تونس رئيس الصحراء الغربية، إبراهيم غالي، بـ "العمل الخطير وغير المبرر".

وشهدت العلاقات التونسية المغربية حالة من التوتر بعد استقبال الرئيس التونسي قيس سعيّد للأمين العام لجبهة البوليساريو إبراهيم غالي الذي شارك في قمة "تيكاد".

وفي خطوة غير مسبوقة، أعلن المغرب مقاطعته للقمة الإفريقية اليابانية "تيكاد" والاستدعاء الفوري لسفيره لدى تونس للتشاور.

وردّت تونس بتصرف مماثل، حيث سارعت هي الأخرى إلى سحب سفيرها من الرباط للتشاور، معربة في بيان نشرته وزارة الخارجية عن استغرابها الشديد مما ورد في بيان المملكة المغربية من "تحامل غير مقبول على الجمهورية التونسية ومغالطات بشأن مشاركة وفد الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في ندوة تيكاد".