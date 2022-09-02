أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أهمية قيام الاتحاد الأوروبي بدور فعال لحماية حل الدولتين، في ظل إجراءات الكيان الصهيوني الممنهجة المدمرة لهذا الحل.

وقال اشتية، خلال لقائه سفين كوبمانز المبعوث الأوروبي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط أمس الخميس في رام الله، إن الممارسات الصهيونية الممنهجة لتدمير حل الدولتين والمتمثلة في تسارع وتيرة الاستيطان ومصادرة الأراضي واستمرار الاقتحامات للمسجد الأقصى والمناطق الفلسطينية وعمليات القتل والاعتقالات وهدم المنازل والمنشآت تستدعي "ضرورة بلورة خارطة طريق تضع الجميع أمام مسؤولياتهم من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعدم الاكتفاء بالحديث عن حلول اقتصادية"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا). وشدد اشتية على أنه " لا بديل عن وجود أفق سياسي جدي " لإنهاء الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية.