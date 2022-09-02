نشرت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، تقريرا عن قرار الجزائر الانتقال من تعليم اللغة الفرنسية إلى الإنجليزية، كلغة تدريس ثانية في المدارس.

وقالت كاتبة المقال سيليا كولكت، إن التحول يُظهر المدى الذي خسرت فيه فرنسا تأثيرها على الجزائر كأحد مستعمراتها السابقة، مشيرة أنه وعندما كانت علامة "رئيس الجمهورية" بالإنجليزية بدلا من الفرنسية على المنصة في القصر الرئاسي الجزائري الأسبوع الماضي خلال زيارة ماكرون إلى الجزائر، هي إشارة على محاولات تخفيض درجة الفرنسية كلغة عمل بالنسبة للجزائر الرسمية.

وقال السفير الفرنسي السابق في الجزائر كزافييه دريانكور، للمجلة: "لم أفاجأ، ولكنني صُدمت من فعل الجزائر، أمرا مثل هذا أثناء زيارة رئيس فرنسي".

وأضاف: "هذا أمر مقصود، وهي رسالة لفرنسا، وطريقة لإخبار الشعب الجزائري أنه لا شيء خاص يتعلق بالفرنسية، فهي لغة مثل بقية اللغات".

وحسب أرقام المنظمة الدولية للغة الفرنسية، فالجزائر تعد ثالث دولة في العالم تنتشر فيها الفرنسية، وينطق بها 15 مليون من أبناء الجزائر