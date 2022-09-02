تحدث اليوم الجمعة، إسلام سليماني عن بدايته مع نادي بريست الفرنسي، وما ينتظره مع الفريق الناشط ضمن الدرجة الأولى والذي سيواجه ستراسبورغ يوم الأحد المقبل.

وقال الهدّاف التاريخي للمنتخب الجزائري في تصريحات نقلتها الصفحة الرسمية لبريست على تويتر: " تواجد بلا يلي وبلقبلة أمر ممتع، لكن حقيقة اهتمام ومصلحة النادي والمدرب هما من جعلاني أقرر المجيء هنا".

وأضاف:" سأقدم كل خبرتي وكل طاقتي للمجموعة، أتواصل كثيرا على الميدان وأنا هنا من أجل تدعيم زملائي، الأكثر أهمية هو النادي بغض النظر عمن يسجل".

وختم " السوبر سليم": " بالإضافة عن تواجدي في " الليغ1"، إنه مهم بالنسبة لي استعادة الثقة في المجموعة واللعب، لقد تحدثت في 2013 مع دي زاكريان للقدوم إلى نانت، في الوقت الراهن لست جاهز 100 بالمائة لكني أشعر أنني بحالة جيدة بدنيا".