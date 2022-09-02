كشف وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق اليوم الجمعة من تلمسان أن المخيمات الصيفية عبر الوطن استقبلت 33 ألف طفل من ولايات الجنوب والهضاب العليا خلال موسم الاصطياف الجاري.

وقال سبقاق لدى تفقده لمخيم الصداقة "الشهيد محمد نور الدين" بهضبة لالة ستي بعاصمة الولاية الذي استقبل 465 طفل من ولاية أدرار خلال موسم الاصطياف الجاري، أن المخيمات الصيفية برمجت عدة دورات لتأطير أطفال الجنوب والهضاب العليا خلال العطلة الصيفية من خلال تسطيرها لبرنامج متنوع يشمل السباحة وخرجات للأماكن السياحية علاوة على البرامج الثقافية والترفيهية".

وأضاف أن برنامج المخيمات الذي وضعته الوكالة الوطنية للتسلية والترفيه "سمح بتسجيل تجاوب كبير ما بين الإطارات المسيرين للمخيمات والأطفال ومكن الأطفال من الترفيه عن النفس واكتشاف عدة مناطق سياحية بالوطن".

ودعا الوزير مسيري مخيم الصداقة بهضبة لالة ستي إلى تنويع النشاطات التي تحفز التركيز وتجديد الأفكار لدى الأطفال خاصة في مجال الأشغال اليدوية وغرس لديهم ثقافة الابتكار واستحداث أفكار لمشاريع جديدة في شتى المجالات.

وتضمن برنامج اليوم الثاني من زيارة الوزير إلى ولاية تلمسان تدشين مسبح شبه أولمبي "الشهيدين الأخوين بشلاغم محمد وقدور" ببلدية سيدي الجيلالي. للتذكير فإن زيارة وزير الشباب والرياضة لولاية تلمسان دامت يومين وقام خلالها بتدشين عدة مرافق للشباب والرياضة ببلديات مرسى بن مهيدي وصبرة والرمشي ومنصورة.