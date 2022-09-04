تلعب عشية اليوم الجمعة، ثلاث مباريات لحساب الجولة الثانية من الرابطة المحترفة الأولى التي تتواصل غدا السبت بإجراء أربعة لقاءات أخرى.

ويستقبل اتحاد خنشلة المتعادل في خرجته الأولى أمام شباب قسنطنية، ضيفه اتحاد الجزائر الفائز أمام جمهوره ضد مولودية البيض بهدف دون رّد، ويسعى أبناء الأوراس إلى تحقيق أول انتصار لهم في البطولة على حساب أصحاب اللونين الأحمر والأسود الباحثين عن انطلاقة قوية في الدوري.

من شرق الجزائر إلى وسطها، يعد لقاء نادي بارادو بملعب الدار البيضاء أمام شباب بلوزداد بكثير من الندية، فالفريقان نجحا في تدشين الموسم بثلاث نقاط، بفضل الفوز المحقق خارج القواعد أمام نجم مـﭬرة للأول والفوز برباعية ضد هلال شلغوم العيد على أرضية ميدان 20 أوت بالعاصمة.

ثالث مواجهة، لا يريد فيها لا نجم مـﭭرة ولا مولودية وهران تضيع نقاطها، فعلى ملعب أحمد زبانة يستقبل الحمراوة بقيادة عمر بلعطوي ضيوفهم من مـﭭرة وكلهم عزم على تحقيق انطلاقة موفقة.

باقي مواجهات الغد، يلاقي فيها هلال شلغوم العيد أولمبي الشلف، ومولودية الجزائر يتبارى مع اتحاد بسكرة ووفاق سطيف مع أمل الأربعاء، فيما يلعب شبيبة الساورة مع مولودية البيض على ملعب زكرياء مجوب.