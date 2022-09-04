توفي شخص وأصيب 24 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور وقع قبل منتصف نهار اليوم الجمعة بالطريق الوطني رقم85 في محوره الرابط بين القل وتمالوس في ولاية سكيكدة.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال للحماية المدنية في بيان لها، إن إسعافات الوحدة الثانوية تمالوس مدعمة بالوحدة الثانوية للقل تدخلت في حدود الساعة الحادية عشرة وسبع عشرة دقيقة من أجل حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 85 في شطره الرابط بين القل وتمالوس بقرية أحمد سالم بلدية كركرة.

وأضاف نفس المصدر إن الحادث الذي نجم عن اصطدام بين ثلاث مركبات حافلة وسيارتين، خلف وفاة شخص يبلغ من العمر 58 سنة وإصابة 24 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة وحالات صدمة تتراوح أعمارهم بين 03 و70سنة من بينهم خمسة أطفال تم إسعافهم في عين المكان ونقلهم إلى المؤسسة الصحية لتمالوس.