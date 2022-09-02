كشفت الداخلية التونسية عن هوية العناصر الإرهابية الثلاثة الذين تم القضاء عليهم صباح الجمعة في جبل السلوم بولاية القصرين، على الحدود مع الجزائر.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية التونسية فضيلة خليفي إن الأمر يتعلق بثلاثة من قيادات تنظيم جند الخلافة الإرهابي الموالي لتنظيم داعش، وهم حافظ الرحيمي وخليل المنصوري وصابر الطاهري، إضافة إلى عنصر رابع، عريف سلوم، مازال محاصرا من قبل قوات الجيش.

وأكدت خليفي إن " هؤلاء هم عناصر قيادية خطيرة تابعة لما يُعرف بتنظيم جند الخلافة التابع لـ "داعش الإرهابي، وأحدهم نائب قائد التنظيم"، مشيرة إلى أن العملية التي نفذتها الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني بالتعاون مع وحدات خاصة من الحرس والجيش، وجاءت بعد عمل استباقي ومتابعة دقيقة.