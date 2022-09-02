تمكنت مصالح أمن دائرة قوراية في ولاية تيبازة من توقيف شبكة إجرامية تنشط ضمن عصابة أحياء متكونة من 9 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين ( 18 و30 سنة).

العملية جاءت بعد تلقي مصالح الشرطة بلاغ مفاده تعرض طاقم سفينة صيد بميناء قوراية لإعتداء من طرف أشخاص مجهولين مدججين بالأسلحة البيضاء، على الفور قامت مصالح امن دائرة قوراية ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بالتنسيق مع الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن الدائرة بالتدخل، أين تم توقيف 9 أشخاص وضبط بحوزتهم مجموعة من الأسلحة البيضاء من مختلف الأحجام.

وتم إنجاز ملف قضائي ضد السالفي الذكر عن قضية قيادة وإنشاء عصابة أحياء تثير الهلع على مستوى الميناء باستعمال أسلحة ظاهرة السرقة تحت طائلة التهديد، الضرب والجرح العمدي متبوع بالتخريب العمدي لملك الغير وسيتم تقديمهم أمام النيابة المحلية.