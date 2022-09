Tunisie : Les terroristes abattus identifiés

Le ministère de l’Intérieur Tunisien a révélé ce vendredi, l’identité des trois terroristes qui ont perpétré l’attentat du Mont Selloum à Kassrine sur les frontières avec l’Algérie.

Lors d'une conférence de presse, qu’elle a animée, la porte-parole du ministère de l'Intérieur Fadhila Khelifi a révélé l'identité des trois terroristes abattus, aujourd'hui, par des unités de l'armée et de la Garde nationale, dans la zone militaire fermée.

Il s'agit, selon les premiers éléments, de Hafedh Rhimi, Baha Saïdi et Saber Tahri, précisant qu'un quatrième terroriste est actuellement poursuivi et que ces éléments relèvent de l'organisation de Jond Al Khilafa (l'armée du califat).

Dans le même cadre, Fadhila Khelifi a assuré qu'aucun membre de l'armée ou de la Garde nationale n'a été blessé, lors de cette opération.