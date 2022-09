L’équipage d’un navire de pêche agressé à Gouraya

Les services de la sureté de daïra de la wilaya de Tipaza ont démantelé un réseau criminel, activant dans les gangs des quartiers et composé de 9 individus, âgés entre 18 et 30 ans.

L’arrestation est intervenue après que les services de sécurité compétents aient été informés qu’un gang composé d’individus inconnus, s’est attaqué à l’équipage d’un navire de pêche, au port de Gouraya.

Une brigade de la police judiciaire de la sûreté de daïra est, immédiatement, intervenue et arrêté les 9 membres de ce gang et saisi des armes blanches de différents calibres.

Un dossier judiciaire a été ouvert sur ce gang accusé de formation d’une association de malfaiteurs, de menaces et de coups et blessures volontaires et de destruction des biens d’autrui. Les membres de ce gang seront présentés devant le parquet de cette circonscription.