الهند تدشن أول حاملة طائرات محلية الصنع

دشنت الهند أول حاملة طائرات محلية الصنع، الجمعة، في إطار سعيها لمواجهة الأسطول الأكبر والمتنامي لمنافستها الإقليمية الصين ولتوسيع قدراتها المحلية في مجال بناء السفن.

وتعد "آي إن إس فيكرانت"، ثاني حاملة طائرات هندية عاملة، وتنضم إلى الحاملة"آي إن إس فيكراماديتيا" التي تعود إلى الحقبة السوفيتية بعد أن اشترتها نيودلهي من روسيا عام 2004 للدفاع عن المحيط الهندي وخليج البنغال، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

وبحسب شبكة "سي إن إن" الإخبارية، فإن حاملة الطائرات الهندية الجديدة التي دشنها رئيس الوزراء الهندي، تبلغ قيمتها 3 مليارات دولار وتعد نيودلهي بجانب نخبة القوى البحرية العالمية.

ودشن رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، الحاملة الجديدة التي يبلغ طولها 262 مترا (860 قدما)، والتي صممتها البحرية الهندية وتم بناؤها في حوض بناء السفن في كوشين جنوبي الهند، كجزء من احتفال البلاد بمرور 75 عاما على استقلالها عن الحكم البريطاني.

وشدد مودي على أن حاملة الطائرات هي أكثر من مجرد إضافة إلى القدرات البحرية للبلاد.

وأضاف: "إنه يوم تاريخي وإنجاز تاريخي. إنه مثال على توجه الحكومة لجعل قطاع الدفاع الهندي يعتمد على نفسه".

وتعد حاملة الطائرات هي أكبر سفينة حربية يتم بناؤها في البلاد ويمكن أن تحمل طاقما قوامه نحو 1600 فرد وأن تشغل 30 طائرة، بما في ذلك طائرات مقاتلة ومروحيات، بحسب البحرية الهندية.