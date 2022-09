Lamamra reçu par les plus hautes autorités maliennes

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, a été reçu vendredi en audience par le Président de la Transition, Chef de l'Etat malien, le Colonel Assimi Goïta, dans le cadre de la visite de travail et d'amitié qu'il effectue en République du Mali, indique un communiqué du ministère.

"A cette occasion, le ministre Lamamra a transmis au chef de l'Etat malien un message de son frère le Président Abdelmadjid Tebboune portant sur les relations historiques de bon voisinage, de coopération et de solidarité entre les deux pays frères", lit-on dans le communiqué.

"Le ministre Lamamra a saisi cette opportunité pour informer le Président malien des résultats de la 18ème session du Comité Bilatéral Stratégique tenue la veille sous la présidence des Chefs de la diplomatie des deux pays ayant permis d'aborder un large éventail de dossiers d'intérêt commun dans l'objectif de consolider davantage les convergences stratégiques algéro-maliennes", ajoute la même source.

En outre, "le ministre Lamamra a été reçu par Malick Diaw, Président du Conseil National de Transition et par M. Abdoulaye Maïga, Premier ministre par intérim".

Le communiqué du ministère précise que "ces audiences ont donné lieu à des échanges fructueux et approfondis sur le renforcement du partenariat bilatéral dans divers domaines à la lumière des conclusions de la 18ème session du Comité Bilatéral Stratégique, ainsi que sur les perspectives de promouvoir une action commune des pays de la sous-région pour relever collectivement les défis contemporains en matière de paix, de sécurité et de développement".

"L'importance d’accélérer la mise en œuvre de l'Accord de Paix et de Réconciliation au Mali issu du processus d'Alger a été mise en exergue comme un facteur essentiel du succès de la transition en cours et de la promotion d’une paix durable dans le pays", souligne le ministère.

"Dans ce sillage, tout en saluant l'exemplarité des relations entre les deux pays frères, les hautes autorités maliennes, à leur tête le Président de la Transition Assimi Goïta, ont tenu à rendre un hommage particulier au Président de la République Abdelmadjid Tebboune pour sa solidarité agissante envers le Mali et son engagement constant pour la paix et la stabilité à l'échelle régionale et continentale", conclut le communiqué.