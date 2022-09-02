أكد شباب بلوزداد واتحاد الجزائر انطلاقتهما القوية في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم هذا الموسم، بعد عودتهم بالفوز من خارج الديار، اليوم الجمعة، في إطار مقابلات الجولة الثانية.

وكان الموعد زوالا مع خوض اتحاد خنشلة أول مقابلة على أرضية ميدانه في القسم الممتاز منذ فترة طويلة، حيث امتلأت مدرجات ملعب حمام عمار بأنصار الصاعد الجديد خلال استقبال أحد المرشحين للتنافس على اللقب اتحاد الجزائر.

ولم تكن المواجهة سهلة على أصحاب الأرض الذين تلقوا هدفا مبكرا (د 6) عن طريق المدافع زين الدين بلعيد لعد استقباله ركنية منفذة من زواري برأسية في شباك المنافس.

وكان بإمكان العاصميين تعميق الفارق في عدة فترات عن طريق محيوص ومزيان، حيث بدأ واضحا تأثير تأخر انطلاق التحضيرات على المحليين الذي ينتظرهم عمل كبير بقيادة المدرب نبيل نغيز.

وانتهت المواجهة بفوز ثمين لزملاء زواري الذي حصدوا ثاني انتصار بعد ذلك المسجل على الصاعد الجديد الآخر مولودية البيض في الجولة الأولى.

في مقابلة أخرى احتضنها ملعب الدار البيضاء، نجح حامل اللقب في المواسم الثلاثة الماضية شباب بلوزداد من حسم الداربي العاصمي أمام نادي بارادو.

ولم يكن فوز أبناء العقيبة على شبان الأكاديمية سهلا رغم أرمادة اللاعبين التي تدعم بها في الميركاتو الصيفي، واكتفى بهدف وحيد سجله المتألق إسلام بلخير في الدقيقة 45.

وكان بالإمكان تعميق الفارق لولا تضييع البديل ادريس سعدي ضربة جزاء في الدقائق الأخيرة من المواجهة.

وبهذه النتائج رفع اتحاد الجزائر وشباب بلوزداد رصيدهم إلى النقطة السادسة من انتصارين، ليلتحقا بشباب قسنطينة في الصدارة، علما أن الأخير عاد أنس بفوز ثمين من تيزي وزو على حساب الشبيبة المحلية.