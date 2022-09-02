قال الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، إنه سيتبرع بما قيمته خمسة مليارات دولار من الممتلكات المصادرة من عصابات تهريب المخدرات إلى المنظمات التي تدافع عن ضحايا العنف في البلاد.

ومن بين الممتلكات المصادرة، التي تحتفظ بها بالدولة الكولومبية، منازل الفاخرة ومركبات وأثاث باهظ الثمن.

ويقول بيترو إنه يريد تبسيط العملية ونقل ملكية هذه الممتلكات مباشرة إلى المؤسسات الخيرية في المناطق الريفية والحضرية، على أن يتم استخدام الأموال المصادرة لخلق وظائف جديدة للآلاف من المتضررين من ستة عقود من الصراع بين القوات المسلحة الكولومبية والمتمردين اليساريين والقوات شبه العسكرية وعصابات المخدرات.

وفاز غوستافو بيترو، العضو السابق بجماعة حرب العصابات "إم 19" التي تحولت لاحقا لحزب سياسي، بالانتخابات الرئاسية في جوان الفائت، بعد تغلبه على الأحزاب المحافظة التي فشلت في التواصل مع الناخبين المحبطين من تزايد الفقر والعنف.

وبعيد توليه، دعا بيترو الجماعات المسلحة بدون استثناء للمشاركة في محادثات سلام في البلاد.