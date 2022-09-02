أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية عن الافتتاح الفوري لعملية بيع تذاكر الرحلات الإضافية التي أقرتها السلطات العمومية بشأن تعزيز برنامج الرحلات الدولية.
وسيكون برنامج بيع التذاكر على النحو التالي:
يوم الأحد 4 سبتمبر 2022:
الرحلة AH1680 الشلف-مرسيليا على الساعة 8:45
الرحلة AH1642 بسكرة-باريس-اورلي على الساعة 9:50
الرحلة AH1636 بجاية-ليون على الساعة 16:35
الرحلة AH1652 وهران-بوردو الساعة 23:00
يوم الإثنين 5 سبتمبر 2022:
الرحلة AH1662 قسنطينة-ليل على الساعة 21:00
الرحلة AH1656 وهران-بوردو على الساعة 22:30
يوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022:
الرحلة AH1636 بجاية-ليون على الساعة 15:30
يوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022
الرحلة AH1644 بسكرة-ليون على الساعة 13:20