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انطلاق عملية بيع تذاكر هذه الرحلات

أخبار الوطن
2 سبتمبر 2022 ()
إ.ب
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أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية عن الافتتاح الفوري لعملية بيع تذاكر الرحلات الإضافية التي أقرتها السلطات العمومية بشأن تعزيز برنامج الرحلات الدولية.

وسيكون برنامج بيع التذاكر على النحو التالي:

يوم الأحد 4 سبتمبر 2022:

الرحلة AH1680 الشلف-مرسيليا على الساعة 8:45

الرحلة AH1642 بسكرة-باريس-اورلي على الساعة 9:50

الرحلة AH1636 بجاية-ليون على الساعة 16:35

الرحلة AH1652 وهران-بوردو الساعة 23:00

يوم الإثنين 5 سبتمبر 2022:

الرحلة AH1662 قسنطينة-ليل على الساعة 21:00

الرحلة AH1656 وهران-بوردو على الساعة 22:30

يوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022:

الرحلة AH1636 بجاية-ليون على الساعة 15:30

يوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022

الرحلة AH1644 بسكرة-ليون على الساعة 13:20

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