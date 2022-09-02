أكد مجلس الامن الدولي ، على أهمية الحوار الوطني الشامل الذي يهدف إلى تشكيل حكومة ليبية موحدة قادرة على بسط سيطرتها على جميع أنحاء البلاد.

وشدد مجلس الأمن الدولي في بيان أصدره أمس الخميس، على " ضرورة إجراء حوار وطني وعملية مصالحة شاملة في البلاد"، مشددا على أهمية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار "بالكامل" بما في ذلك انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد "دون مزيد من التأخير".

وأدان المجلس في بيانه الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس في 27 أوت المنصرم و التي خلفت قتلى و جرحى ، داعيا الأطراف الليبية إلى الاتفاق على مسار لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية "في أقرب وقت".

كما طالب مجلس الامن الدولي، جميع الدول الأعضاء ب"الامتثال الكامل لقرار حظر الأسلحة المفروض على ليبيا".

وحث مجلس الأمن الدولي جميع الأطراف الليبية على السماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق، داعيا إياهم إلى احترام القانون الدولي وخصوصا فيما يتعلق بحماية المدنيين.

وقال المجلس أن قراراته تنطبق على الأفراد والكيانات التي تهدد الاستقرار أو تقوض عملية الانتقال السياسي والتي تحددها لجنة عقوبات بالأمم المتحدة بشأن ليبيا.