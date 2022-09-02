ارتفعت قائمة "عمداء الأسرى" الفلسطينيين الذين مضى على اعتقالهم أكثر من 20 سنة بشكل لافت لتبلغ، 273 أسيرا، بعد ضم 23 أسيرا إليها، خلال شهر أغسطس المنصرم، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وأفادت الوكالة، نقلا عن هيئة شؤون الاسرى والمحررين الفلسطينيين، يوم الجمعة، أن قائمة "عمداء الأسرى"، وهو مصطلح يطلقه الفلسطينيون على من مضى على اعتقالهم في سجون الاحتلال الصهيوني أكثر من 20 سنة، على التوالي، ارتفعت بشكل لافت لتصل اليوم إلى 273 أسيرا، بعد أن انضم إليها 23 أسيرا من كافة المحافظات الفلسطينية، خلال الشهر الماضي.

وأشارت الهيئة الى وجود 38 أسيرا فلسطينيا مضى على اعتقالهم أكثر من 25 سنة، ومنهم 25 أسيرا معتقلين منذ ما قبل "اتفاقية أوسلو" وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية، مبرزة أن هؤلاء يعرفون بالدفعة الرابعة التي تنصلت حكومة الاحتلال الصهيوني من الإفراج عنهم في إطار التفاهمات السياسية برعاية أمريكية في 2013.

وفي السياق، ذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، أن من بين هؤلاء الأسرى يوجد 17 أسيرا مضى على اعتقالهم أكثر من 30 سنة بشكل متواصل، وهم ما يعرف ب"أيقونات الأسرى"، من بينهم 8 أسرى مضى على اعتقالهم أكثر من 35 سنة، أقدمهم الأسيران كريم وماهر يونس، المعتقلان منذ 1983، أي منذ قرابة 40 سنة.

كما لفتت إلى وجود 49 آخرين ممن تحرروا في صفقة "شاليط"، شهر أكتوبر2011، ثم أعيد اعتقالهم منتصف 2014، وأرجعت اليهم الأحكام السابقة، وأبرزهم الأسير نائل البرغوثي الذي أمضى على فترتين، أكثر من 42 سنة في سجون الاحتلال الصهيوني.

وتوقعت الهيئة أن تشهد الأسابيع والأشهر المقبلة، ارتفاعا أكبر في قائمة "عمداء الأسرى"، مشددة على ضرورة "إبقاء الملف مفتوحا ومنح هؤلاء الأسرى القدامى المزيد من الاهتمام وتسليط الضوء على قضاياهم ومعاناتهم ومعاناة ذويهم المتفاقمة".